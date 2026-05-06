Cérémonie du 8 mai à Vendôme

A l’occasion de la cérémonie du 8 mai qui se déroulera dans toutes les villes et villages de France pour commémorer la fin de la 2de Guerre Mondiale, le Comité d’Entente de Vendôme organise, après la cérémonie protocolaire au monument aux morts à 11h, un après-midi danses et chansons dès 14h. En effet, un programme de déambulation des véhicules des années 40 civils et militaires accompagnés par un musicien vous fera revivre l’année 1945, jazz, rock and roll, musette au son d’un accordéon. Le rendez-vous convivial et de mémoire est donné à 14h aux familles à la gendarmerie de Vendôme puis à 15h aux Jardins d’Arcadie et enfin à 16h au Foyer du Soleil à Saint Ouen.