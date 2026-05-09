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Amitié France-Soudan avec le député

Christophe Marion, député de la circonscription de Vendôme, se rendra au Soudan les 9 et 10 mai en tant que parlementaire et président du groupe d’amitié France-Soudan. Un déplacement non sans risque, le pays étant plongé dans une violente guerre civile depuis trois ans.

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Amitié France-Soudan avec le député

Le Quai d’Orsay définit le Soudan comme une zone rouge dans laquelle il est fortement déconseillé de se rendre. Depuis le 15 avril 2023, les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), anciens alliés du coup d’État militaire de 2021, s’affrontent dans une guerre d’une violence et d’une ampleur inouïes pour le contrôle du pays. «En tant que président du groupe d’amitié, je dois aller sur place. J’ai pu rencontrer Mini Minawi, le gouverneur du Darfour, une région du Soudan contrôlée par les FSR, lors d’un colloque que j’avais organisé en février dernier à l’Assemblée nationale avec plus de 200 membres de la diaspora soudanaise, ainsi que des journalistes et des universitaires. C’est lui qui m’accueillera et assurera ma protection sur place», souligne le député.

Un conflit largement absent des radars médiatiques malgré des centaines de morts. D’autres guerres occupent hélas le devant de la scène, comme le conflit au Moyen-Orient ou la guerre en Ukraine. «Plusieurs raisons expliquent ce silence. Nous n’avons pas d’histoire coloniale avec le Soudan et la France a accumulé plusieurs revers en Afrique. De plus, avec la violence des combats, peu de journalistes peuvent témoigner sur place. Même si les FSR sont les plus violents, armés et financés par les Émirats arabes unis, il n’y a ni bons ni méchants. Si je me rends au Soudan, c’est justement pour rencontrer les victimes et les témoins afin de prendre conscience du drame, ce que l’on perçoit difficilement quand on reste à Paris», poursuit Christophe Marion.

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Christophe Marion, Député de Loir et Cher et Mini Minawi, gouverneur du Darfour devant l’Assemblée nationale

Le Soudan, riche de ses ressources en or comme beaucoup d’États africains, attise les convoitises. Les Émirats arabes unis ont ainsi un intérêt majeur dans leur soutien aux FSR. «Aujourd’hui, le gouvernement français réunit des acteurs soudanais de la société civile. C’est très européen : des discours porteurs de belles valeurs pour réorganiser des élections démocratiques, mais cela ne fonctionne pas quand on n’a que des armes en face de soi. Nous pourrions en revanche agir avec davantage de fermeté en faisant pression sur les Émirats arabes unis concernant leur implication dans ce conflit. Sans cette aide financière, les FSR ne pourraient pas tenir très longtemps sur le terrain face à l’armée régulière», conclut le député, qui transitera par Istanbul pour rejoindre le Soudan via la seule ligne aérienne encore opérationnelle.

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