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La communauté portugaise honore Fatima

Tous les ans, la communauté portugaise de Vendôme invite les fidèles à célébrer Notre-Dame de Fatima en souvenir du 13 mai 1917, date de l’apparition de la Vierge à trois petits bergers dans ce petit village au nord de la capitale Lisbonne.

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La communauté portugaise honore Fatima

Procession au cœur des Rottes à Vendôme

Dimanche 10 mai, l’office célébré à 11h en l’église de Notre-Dame des Rottes marquera le trentième anniversaire de cette pratique respectée par des Vendômois d’origine portugaise, rejoints depuis plusieurs années par d’autres croyants.

 

Comme tous les ans, à 10h30 avant la messe, la statue de Notre-Dame présente dans l’église sera portée sur les épaules de quatre hommes pour une procession à travers les rues voisines

rapporte Maria Pires, une des chevilles-ouvrières de l’organisation de la journée.

J’espère que nous pourrons aussi bénéficier de la participation d’enfants qui seront habillés à la façon portugaise pour figurer Francis, Lucia et Jacinta, les petits bergers qui ont vu la Vierge.

Et comme tous les ans, la statue particulièrement bien fleurie trônera près de l’autel pendant la messe qui sera suivie d’un repas proposé à la salle Jacques Lepage.

Au Portugal, le sanctuaire marial de Notre-Dame de Fatima est le plus important  en nombre de pèlerins et de visiteurs (plus de 6 millions en 2024),  avec une fréquentation le plaçant juste après Guadalupe au Mexique,  le Vatican en Italie et Lourdes en France.
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Élise Peps

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