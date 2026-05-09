Dynamique à Trôo

Avec une multitude de rendez-vous donnés au public pendant toute l’année comme «la Nuit des Lumières» ou le salon troglodytique des métiers d’art et des artistes, Au Cœur de Trôo organise concerts et conférences tout en animant plusieurs lieux dans le village, les grottes pétrifiantes ou la Cave du Vigneron. Lors de l’assemblée générale en avril, l’association a changé de président, passant de Patrick Eclercy-Deterpigny devenu en mars le nouveau maire de Trôo, à Jean-Luc Eclercy-Deterpigny qui passe de trésorier à la présidence de l’association.

Quant aux différents projets qui animent l’association, «l’Aménagement à Trôo d’Insolites Sites Troglodytiques», le fameux AMETIST qui est né il y a 3 ans, devrait voir le jour en cette fin d’année pour la Cave des Amis de Trôo, l’un des 2 lieux à réaménager, et ouvrir au public. Le deuxième projet de ce dispositif, les Caforts de Lusignan, sera plus long à mettre en place car le financement est bien plus important.