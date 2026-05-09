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Dynamique à Trôo

On ne présente plus l’association «Au Cœur de Trôo» qui a absorbé en 2024 «Les Amis de Trôo» qui était en sommeil. De nombreux bénévoles investis qui font de ce magnifique village troglodytique, une véritable attractivité pour la vallée du Loir.

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Dynamique à Trôo

Avec une multitude de rendez-vous donnés au public pendant toute l’année comme «la Nuit des Lumières» ou le salon troglodytique des métiers d’art et des artistes, Au Cœur de Trôo organise concerts et conférences tout en animant plusieurs lieux dans le village, les grottes pétrifiantes ou la Cave du Vigneron. Lors de l’assemblée générale en avril, l’association a changé de président, passant de Patrick Eclercy-Deterpigny devenu en mars le nouveau maire de Trôo, à Jean-Luc Eclercy-Deterpigny qui passe de trésorier à la présidence de l’association.

Quant aux différents projets qui animent l’association, «l’Aménagement à Trôo d’Insolites Sites Troglodytiques», le fameux AMETIST qui est né il y a 3 ans, devrait voir le jour en cette fin d’année pour la Cave des Amis de Trôo, l’un des 2 lieux à réaménager, et ouvrir au public. Le deuxième projet de ce dispositif, les Caforts de Lusignan, sera plus long à mettre en place car le financement est bien plus important.

Toutes les infos sur le site :  association-au-coeur-de-troo.jimdosite.com/
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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