Sports

Programme chargé  en ce mois de mai

L’USV Football et son nouveau président, Damien Girault, organisent en cette fin de saison plusieurs événements ouverts à tous.

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Toujours dynamique, le club vendômois a su au fil des années innover et s’adapter afin de rassembler un large public de tous âges autour du football. Plusieurs rendez-vous viendront ainsi rythmer les prochaines semaines au stade Stade Léo-Lagrange, en complément des rencontres sportives de fin de saison. Parmi eux figure le challenge Jean-Claude Mercier, organisé les 8 et 9 mai, avec des tournois disputés à cinq pour les catégories U7 et U9, ainsi qu’à huit pour les U11.

Le club accueillera ensuite les finales départementales féminines dimanche 24 mai, puis une sélection régionale de para football adapté samedi 30 mai.

Sans jamais oublier ses bénévoles, indispensables au fonctionnement quotidien de l’association, l’USV Football leur consacrera également une journée conviviale afin de les remercier de leur engagement. Enfin, dimanche 7 juin, une grande journée placée sous le signe de la cohésion réunira licenciés, familles et partenaires autour d’un repas, d’un tournoi de football et d’un concours de pétanque.

Renseignements et vie du club :  https://www.usvfoot41.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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