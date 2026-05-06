Programme chargé  en ce mois de mai

Toujours dynamique, le club vendômois a su au fil des années innover et s’adapter afin de rassembler un large public de tous âges autour du football. Plusieurs rendez-vous viendront ainsi rythmer les prochaines semaines au stade Stade Léo-Lagrange, en complément des rencontres sportives de fin de saison. Parmi eux figure le challenge Jean-Claude Mercier, organisé les 8 et 9 mai, avec des tournois disputés à cinq pour les catégories U7 et U9, ainsi qu’à huit pour les U11.

Le club accueillera ensuite les finales départementales féminines dimanche 24 mai, puis une sélection régionale de para football adapté samedi 30 mai.

Sans jamais oublier ses bénévoles, indispensables au fonctionnement quotidien de l’association, l’USV Football leur consacrera également une journée conviviale afin de les remercier de leur engagement. Enfin, dimanche 7 juin, une grande journée placée sous le signe de la cohésion réunira licenciés, familles et partenaires autour d’un repas, d’un tournoi de football et d’un concours de pétanque.