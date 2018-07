«On part ensemble, on arrive ensemble !»

L’échéance de l’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) approche. Seb’Alex entrent dans les dernières semaines de préparation, avec aussi un nécessaire temps de repos. Propos recueillis par Julie Poirier et Jean-Michel Véry.

Le Petit Vendômois : comment vous sentez-vous?

Alex : La préparation suit son cours, gros bloc de travail au Mont-Dore, dans le but de se rapprocher au plus près des conditions de l’ UTMB , avec de la course nocturne, des dénivelés.

Seb : Je vais bien. J’essaie de gérer l’environnement familial, de tout combiner puisque je travaille de nuit mais l’emploi du temps est bien chargé avec les fêtes scolaires de fin d’année.

LPV : Vous avez bénéficié de la cryothérapie?

Alex et Seb : Oui, cela permet une récupération rapide. C’est la deuxième fois que nous avons la chance de profiter de ce procédé efficace, grâce à notre partenaire Wahou Sport Santé Détente.

LPV : Début juin, vous avez fait une sortie de nuit dans Vendôme, pourquoi avoir favorisé l’urbain ?

Alex : Nous avons couru du côté des Maillettes pour bénéficier d’un dénivelé positif, de 5 ou 600 mètres. De nuit, sur les trottoirs et avec de l’éclairage, c’est plus sécurisant pour les jambes et éviter les entorses. Cela permet aussi d’avoir un rythme plus soutenu par rapport à la forêt où ne pouvons pas anticiper les appuis.

Seb : C’est important de varier les environnements, de courir sur des parcours lisses comme sur des terrains «accidentés» et cela évite la lassitude.

LPV : Pourquoi courir en duo?

Alex : Pour rester fidèles à notre devise ! On part ensemble, on arrive ensemble… Quel que soit le parcours de l’autre, on s’attendra et on se soutiendra.

Seb : Pour passer la ligne d’arrivée ensemble et partager l’effort. Mais, si l’un de nous a envie de se faire plaisir, il ne doit pas s’en priver. Alex est plus à l’aise que moi en descente, il peut partir devant, on se retrouvera en bas.

LPV : Le programme pour les dernières semaines?

Seb : Une dernière grosse course, l’Aquaterra, avec 70 kilomètres et 3500 mètres de dénivelés, aux confins des régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.

LPV : Au long de cette préparation, vous avez été suivis par le corps médical ?

Alex : Je suis allé consulter un cardiologue pour un bilan des 40 ans, avec un test à l’effort. Tout va bien. Côté musculaire, en revanche, j’ai une douleur au genou, en lien avec la préparation, mais c’est supportable.

Seb : Un bilan sanguin pour détecter les éventuelles carences. Il faut emmener le corps dans l’effort et la durée, l’habituer à un certain niveau de fatigue mais pas aller trop loin non plus, trouver un juste milieu.

LPV : Que peut-on vous souhaiter ?

Ensemble : Arriver dans les temps !

Seb : C’est une dernière grosse échéance pour moi, dernier gros défi afin de garder du plaisir à courir sans la pression de la compétition et les sacrifices qui vont avec.

Les autres partenaires : Formavie (centre de remise en forme), le garage Bellanger, la société SVPP à Saint-Ouen, Wahou Santé-Sport-Détente et SARL La Capaterre.

Pour les suivre : www.facebook.com/Seb.Alex41

Pour les soutenir : www.leetchi.com/c/projets-de-duo-vendomois-sebalex

Contacts :

Nathalie Primault, au 06 75 75 97 65 nathalie.herpin@wanadoo.fr

Céline Venot, au 06 26 52 16 04 venot.celine@orange.fr

Le Petit Vendômois