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Grain et graines de regards

Comme le dit l’adage, en mai, on fait ce qu’il nous plaît ! L’occasion idéale de quitter son quotidien pour rejoindre Thoré-la-Rochette et le cadre bucolique de Zone i, qui lance sa nouvelle saison culturelle durant le week-end de l’Ascension avec deux nouvelles expositions photographiques, dont une collective.

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affiche expo zonzi saison26 1

Zone i, c’est à la fois une association et un lieu hors du temps. Au bord du Loir, niché entre deux moulins, cet espace culturel dédié à l’image et à l’environnement offre un décor aussi paisible qu’inspirant. Pour cette nouvelle saison, qui débutera le jeudi 14 mai, deux expositions seront proposées  : «Graines de Regards», consacrée à cinq photographes professionnels ou passionnés vivant à proximité de Zone i, et «Grain», affiche expo zonzi saison26 2un hommage à Christian Louis, disparu à l’âge de 53 ans en 2001. Cette exposition est réalisée en collaboration avec Valimage  – Maison Ligérienne de l’Image, qui lui consacrera également une exposition en juin prochain dans le Loiret.

Plusieurs temps forts viendront également rythmer ce week-end prolongé. Dès le jeudi, le public pourra assister à une rencontre avec Sally Reilly et Roger Coleman, à l’origine de la sauvegarde du fonds Christian Louis, avant un concert de Doctravée Bansimba et Marie Escadafals, suivi des DJ sets de l’Escale Sonore en soirée.

Vendredi 15 mai, place à l’atelier de chronophotographie animé par Thomas Ozoux, en hommage aux pionniers de la photographie, puis à une visite commentée de l’exposition « Graines de Regards » en présence des cinq photographes exposés. Enfin, samedi 16 mai à partir de 15h30, Zone i proposera, en partenariat avec Perche Nature, une promenade à la découverte de la biodiversité présente autour et sur les îles du Moulin.

Expositions «Grain» et «Graines de regards»  du 14 mai au 1er novembre  Zone i au Moulin de la Fontaine à Thore-la-Rochette Plusieurs manifestations les 14/15 et 16 mai Infos et rens. sur www.zone-i.org – info@zone-i.org

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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