Grain et graines de regards

Zone i, c’est à la fois une association et un lieu hors du temps. Au bord du Loir, niché entre deux moulins, cet espace culturel dédié à l’image et à l’environnement offre un décor aussi paisible qu’inspirant. Pour cette nouvelle saison, qui débutera le jeudi 14 mai, deux expositions seront proposées : «Graines de Regards», consacrée à cinq photographes professionnels ou passionnés vivant à proximité de Zone i, et «Grain», un hommage à Christian Louis, disparu à l’âge de 53 ans en 2001. Cette exposition est réalisée en collaboration avec Valimage – Maison Ligérienne de l’Image, qui lui consacrera également une exposition en juin prochain dans le Loiret.

Plusieurs temps forts viendront également rythmer ce week-end prolongé. Dès le jeudi, le public pourra assister à une rencontre avec Sally Reilly et Roger Coleman, à l’origine de la sauvegarde du fonds Christian Louis, avant un concert de Doctravée Bansimba et Marie Escadafals, suivi des DJ sets de l’Escale Sonore en soirée.

Vendredi 15 mai, place à l’atelier de chronophotographie animé par Thomas Ozoux, en hommage aux pionniers de la photographie, puis à une visite commentée de l’exposition « Graines de Regards » en présence des cinq photographes exposés. Enfin, samedi 16 mai à partir de 15h30, Zone i proposera, en partenariat avec Perche Nature, une promenade à la découverte de la biodiversité présente autour et sur les îles du Moulin.