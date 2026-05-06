Nouvelle nuit des étoiles au château de Meslay

Samedi 9 mai, la soirée sera animée par quatre amateurs passionnés d’astronomie de l’association Astro’Perche (Perche Nature à Mondoubleau et Sepenes à La Ferté Bernard) qui vous proposent un voyage spatial, au-delà de la lune et du système solaire, au milieu des étoiles, des nébuleuses et des galaxies, au travers d’informations astronomiques en salle puis directement dans le ciel étoilé du parc du château.

A 20h30, en salle, en mode planétarium les différentes constellations visibles ce soir-là vous seront présentées, avec quelques légendes qui les accompagnent, puis dans ces constellations, en plus de quelques étoiles remarquables, vous seront «dénichés» des objets astronomiques du ciel profond tels que des nébuleuses, des amas d’étoiles et des galaxies qui sont pour la plupart invisibles à l’œil nu.

Suivra une courte information sur les distances astronomiques qui peuvent donner le vertige, et montrent qu’en levant les yeux vers le ciel on ne voit que le passé.

A 22h30, sur la terrasse du château, les visiteurs admireront le ciel à l’œil nu et apprendront à se repérer grâce à des constellations connues … ou moins connues. Puis, ils pourront observer des galaxies, des nébuleuses où naissent les étoiles et des amas d’étoiles dans lesquels se concentrent plusieurs milliers d’étoiles grâce à deux instruments astronomiques. Le premier type permettra une observation directe à l’oculaire comme le faisaient les anciens astronomes Galilée, Huygens et bien d’autres…, le deuxième type avec une amplification électronique de la faible lumière des objets lointains.

En espérant que la météo soit favorable, chaque personne repartira avec une photo de galaxie ou de nébuleuse prise le soir même. Sérénité, beauté, mystères et infini seront au rendez-vous, accompagnés peut-être par quelques oiseaux nocturnes.