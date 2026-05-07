11e édition de « Sauvons les meubles »

Afin d’accélérer l’économie circulaire qui permet de réduire les déchets en trouvant une seconde vie aux objets laissés en déchetterie mais pouvant être réutilisés, le Syndicat Mixte ValDem ouvre ses portes 2 fois par an (au printemps et à l’automne) pour une grande vente solidaire de ces objets revendus à petits prix. Une partie des recettes est reversée à un acteur, association ou structure de la vie locale pour son action luttant contre le dérèglement climatique ou la protection de l’environnement. Un chèque de 2 500€ a été remis au lycée Ampère venu prêter main forte à cette vente et pour soutenir son projet innovant visant à installer des vélos générateurs d’énergie pour recharger les petits appareils du quotidien tels que les téléphones portables.