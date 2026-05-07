ActualitésÉconomie en VendômoisÉconomie et société

Tarification « Coup de pouce » pour les abonnés

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
53 Moins d’une minute
logo remi centre val loire

La Région Centre-Val de Loire apporte un soutien sur son réseaude cars Rémi face à la crise énergétique qui se profile et qui impacte lourdement les concitoyens de la région. En effet, le dispositif « Coup de pouce » mis en place permet pour l’abonnement mensuel Rémi Zen car départemental de passer de 55.60€ à 50€ et l’abonnement annuel de 556€ à 500€ pour les lignes à tarification plate. Ces nouveaux tarifs provisoires « Coup de pouce » de 10% de remise sont accessibles pour les abonnements à partir de ce mois de mai et jusqu’en juillet.

Renseignements : www.remi-centrevaldeloire.fr
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
53 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

11e édition de « Sauvons les meubles »

11e édition de « Sauvons les meubles »

il y a 17 heures
L’aventure du Grand Dauphin

L’aventure du Grand Dauphin

il y a 19 heures
8 mai 1

Cérémonie du 8 mai à Vendôme

il y a 2 jours
affiche fete des imprimeur 2026 1

Bilan annuel de  La Voix du Pavé

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page