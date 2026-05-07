Tarification « Coup de pouce » pour les abonnés

La Région Centre-Val de Loire apporte un soutien sur son réseaude cars Rémi face à la crise énergétique qui se profile et qui impacte lourdement les concitoyens de la région. En effet, le dispositif « Coup de pouce » mis en place permet pour l’abonnement mensuel Rémi Zen car départemental de passer de 55.60€ à 50€ et l’abonnement annuel de 556€ à 500€ pour les lignes à tarification plate. Ces nouveaux tarifs provisoires « Coup de pouce » de 10% de remise sont accessibles pour les abonnements à partir de ce mois de mai et jusqu’en juillet.

Renseignements : www.remi-centrevaldeloire.fr