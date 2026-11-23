Jusqu’au 28 novembre, l’Etablissement Français du Sang (EFS) de Blois organise la 1ère édition du challenge pour encourager le don de plasma et attirer de nouveaux donneurs, entre amis, entre collègues ou en famille, 1 don = 1 point. Pour donner son plasma il faut être âgé entre 18 et 65 ans, peser au moins 50kg et bien sûr être apte au don. Du fait qu’il se régénère rapidement, il est possible de donner toutes les 2 semaines. Donner son plasma permet de participer à la fabrication de nombreux médicaments indispensables à la vie de nombreux patients en France . Les besoins en plasma augmentent chaque année.

Après avoir constitué votre équipe, inscrivez vous par mail : stephan.paumier@efs.sante.fr