L’effectif de l’association Les Pongistes du Vendômois reste le même depuis l’année dernière, soit un peu plus d’une centaine de membres, dont une quarantaine de jeunes. « Kevin Deschambres, qui est en formation théorique les lundis et mardis, gère au sein du club toutes les catégories jeunes le reste de la semaine. Avec lui, dorénavant, cela nous ouvre une multitude d’axes de développement », explique Jimmy Meunier, président du club, reconduit à son poste à l’issue de l’assemblée générale de l’association en septembre.

En effet, les Pongistes du Vendômois vont pouvoir mener des actions auprès des écoles du Vendômois à partir de la saison prochaine, avec ce nouvel entraîneur formé, et s’ouvrir au sport adapté, une volonté de longue date du club. «Nous avons engagé une demande pour nous affilier à la Fédération française du sport adapté afin de pouvoir intervenir avec Kevin dans des lieux tels que les Ehpad ou accueillir au sein de nos entraînements les personnes en situation de handicap », poursuit le président.

D’ailleurs, comme l’année dernière avec l’accueil d’un groupe d’adultes atteints de la maladie de Parkinson, le développement du Ping Santé permet de rester dynamique et tonique, car il est adapté à tous les âges et chacun ajuste son rythme suivant son état de santé. Il peut être doux comme intense, à l’exemple des joueurs de l’équipe 1 qui, cette année, ont créé une entente avec le club d’Azé pour présenter une équipe bien plus performante dans le championnat prénational. « Nous avions la même problématique avec le club azéen : pas assez d’éléments pour former une équipe efficace. Nous avons donc uni nos forces avec cette entente pour composer, avec nos quatre meilleurs joueurs et joueuses, ce groupement et nous maintenir dans le championnat », conclut Jimmy Meunier.