Clubs sportifs équipés

En deux étapes, l’une au sud du département, l’autre au nord, le conseil départemental avait convié le 6 octobre à Villiers-sur-Loir 71 clubs sportifs à la traditionnelle cérémonie de remise de matériel. De nombreux équipements sportifs donc offerts proposés par les comités sportifs départementaux et représentants une vingtaine de disciplines comme l’athlétisme, le badminton ou l’équitation. Au total, le conseil départemental a consacré une enveloppe de 20 000€ afin d’équiper ces 160 clubs sportifs du département de ballons, chasubles, raquettes ou chronomètres. Une soirée qui a permis également de récompenser certains acteurs du monde sportif local comme Eric Jouanneau de l’USV Judo, récemment médaillé de bronze au championnat du monde vétéran de judo ou Manon Neilz licencié au club de tennis de table AZ2 TT qui s’est investie dans l’arbitrage.