Actions et communication communes

Les six départements et, à leur tête, les six présidents des conseils départementaux de la région Centre-Val de Loire, s’organisent pour renforcer leurs actions de proximité au service de leurs concitoyens dans un contexte compliqué de forte inflation et d’augmentation des dépenses au regard des ressources financières qui sont en baisse comme la dotation de l’État. Avec la menace de ne pas pouvoir voter leur budget à l’équilibre pour 2025, leur priorité reste la solidarité et le soutien aux familles. Avec des charges en constante augmentation, la coopération entre eux se renforce pour plus d’efficacité en défendant l’importance de la proximité avec leurs concitoyens et une nouvelle campagne de communication tend à montrer les valeurs de l’échelon départemental dans les décisions à venir.