Économie et société

La maternité de Vendôme, amie des bébés

En ce mois de fête des mères, gros plan sur la maternité de Vendôme implantée dans les locaux de la clinique privée du Saint-Coeur qui, depuis le 19 septembre 2023, est de retour dans le giron de l’hôpital public qu’elle avait quitté depuis près de trente ans.

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La maternité de Vendôme, amie des bébés

Un rebond des naissances

Le temps de la remise en place du service désormais géré par le centre hospitalier, la maternité reprend des couleurs. Au sens propre avec d’importants travaux de rénovation et de réaménagement des locaux que l’hôpital sous-loue à la clinique. Ainsi, l’accueil des consultations et les chambres d’hospitalisation (15 lits) ont bénéficié d’une belle cure de rajeunissement avec réfection des douches. Ont aussi été remplacés de nombreux matériels anciens dont les échographes.

Changement aussi avec la réorganisation des équipes avec notamment l’embauche de sages-femmes portant l’effectif à quinze auquel s’ajoutent douze auxiliaires puéricultrices, une dizaine de médecins, gynécologues, anesthésistes et pédiatres.

Le service hospitalier s’articule désormais en coordination avec les praticiens libéraux de ville et la PMI (protection maternelle et infantile) pour un vrai parcours de grossesse. Lors du rendez-vous d’inscription qui n’est pas obligatoire, les futurs parents sont invités à découvrir le service et son équipe.

Autre nouveauté depuis décembre 2024 : l’ouverture de créneaux sages-femmes et auxiliaires pour le suivi de la grossesse. “Avec l’engagement d’écoute et de bienveillance de toute l’équipe, nous sommes passés de 355 naissances en septembre 2023 à 399 pour 2024-2025. Et déjà 350 en cette mi-avril 2026. Et même une hausse de 20 naissances au 20 avril 2026 comparée à la même date en 2025”, précise avec satisfaction Elisa Raymond, cadre sage-femme.

“Le tout tout dans un contexte national de baisse de la natalité, les mamans étant domiciliées pour moitié à Vendôme et pour l’autre moitié essentiellement dans le nord du département”, surenchérit Valérie Boismartel, directrice du centre hospitalier Vendôme-Montoire.

Si on est encore loin des 525 nouveaux-nés enregistrés par la clinique privée en 2022, la maternité publique est confiante dans son développement, travaillant sur la promotion de son travail de proximité. Classée niveau 1, sans dépassement d’honoraire, elle accueille toutes les naissances sans pathologie.

Un label recherché

Désormais, la maternité utilise plus largement les réseaux sociaux pour faire connaître ses services comme les ateliers réguliers de portage et massage de bébé assurés par des auxiliaires de puériculture spécialement formées.

Elle a également travaillé pendant de longs mois au renouvellement pour quatre ans de son label IHAB * ( Initiative hôpital amis des bébés). Après la visite prochaine des experts visiteurs, le verdict est attendu en novembre. ” Nous sommes confiantes au regard de la qualité du projet de l’équipe”, conclut Valérie Boismartel.

*Actuellement, en Loir-et-Cher, seules les maternités de Vendôme et de Romorantin bénéficent du label “Ami des bébés “. En France, 85 maternités sont labellisées (17%).

En chiffres
La maternité participe à la promotion des bienfaits de l’allaitement qui est conseillé et jamais imposé avec un taux en hausse passé de 40,6% des mamans à leur sortie en 2023 à 57,4% l’an dernier.
Le taux du recours à une péridurale reste sable (75% des accouchements ) tout comme celui des césariennes (21%).
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