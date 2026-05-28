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Journée Portes Ouvertes de la Gendarmerie

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po gendarmerie 2026 1 1

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière de la Préfecture de po gendarmerie 2026 2 Loir-et-Cher qui dure jusqu’au 13 juin, le Groupement de Gendarmerie Départementale du département ouvre les portes du Jeu de Paume au public samedi 23 mai de 10h à 17h lors d’une journée dédiée à la découverte des métiers et des missions des gendarmes. Tout au long de ce samedi, les visiteurs pourront assister à plusieurs animations et démonstrations illustrant la technicité des différentes unités comme des interventions tactiles, des démonstrations cynophiles ou la Garde Républicaines avec des démonstrations de chevaux… Plus de 300 métiers à découvrir grâce aux stands thématiques.

Samedi 23 mai au Jeu de Paume à Blois de 10h à 17h Portes Ouvertes de la Gendarmerie
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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