Journée Portes Ouvertes de la Gendarmerie

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière de la Préfecture de Loir-et-Cher qui dure jusqu’au 13 juin, le Groupement de Gendarmerie Départementale du département ouvre les portes du Jeu de Paume au public samedi 23 mai de 10h à 17h lors d’une journée dédiée à la découverte des métiers et des missions des gendarmes. Tout au long de ce samedi, les visiteurs pourront assister à plusieurs animations et démonstrations illustrant la technicité des différentes unités comme des interventions tactiles, des démonstrations cynophiles ou la Garde Républicaines avec des démonstrations de chevaux… Plus de 300 métiers à découvrir grâce aux stands thématiques.

Samedi 23 mai au Jeu de Paume à Blois de 10h à 17h Portes Ouvertes de la Gendarmerie