Économie et société

Fait-il bon vivre en Loir-et-Cher ?

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 10 heures
15 Moins d’une minute
logo utlv en couleurs 1

L’Agence d’attractivité du Loir-et-Cher (Be LC) et l’Observatoire de l’Economie et des Territoires renouvellent leur enquête après celle de 2022 auprès de la population du département.
Cette nouvelle consultation permettra d’analyser l’évolution de la perception du territoire des habitants du département. En effet, en 4 années, le monde a changé, les priorités ont évolué et les modes de vie aussi.

A travers une vingtaine de questions, les résultats seront collectés jusqu’au 31 mai et permettront de prendre le pouls du département tel qu’il est vécu, ressenti, raconté par ceux qui y habitent.

https://surveys.observatoire41.com/
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 10 heures
15 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

po gendarmerie 2026 1 1

Journée Portes Ouvertes de la Gendarmerie

il y a 8 heures
La maternité de Vendôme, amie des bébés

La maternité de Vendôme, amie des bébés

il y a 8 heures
Le château d’eau métallique sphérique de Mondoubleau

Le château d’eau métallique sphérique de Mondoubleau

il y a 2 jours
Batibal Pro et Chrysalys Institut à Naveil

Batibal Pro et Chrysalys Institut à Naveil

il y a 6 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page