Fait-il bon vivre en Loir-et-Cher ?

L’Agence d’attractivité du Loir-et-Cher (Be LC) et l’Observatoire de l’Economie et des Territoires renouvellent leur enquête après celle de 2022 auprès de la population du département.

Cette nouvelle consultation permettra d’analyser l’évolution de la perception du territoire des habitants du département. En effet, en 4 années, le monde a changé, les priorités ont évolué et les modes de vie aussi.

A travers une vingtaine de questions, les résultats seront collectés jusqu’au 31 mai et permettront de prendre le pouls du département tel qu’il est vécu, ressenti, raconté par ceux qui y habitent.