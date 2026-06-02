Festivals

Le château de Frétay vous invite

Dimanche 7 juin, dans le cadre des "Rendez-vous aux Jardins", le château de Frétay, à Savigny-sur-Braye, offre aux visiteurs une promenade-découverte au coeur de ses divers univers : des pyramides de fraisiers au jardin d'ombre, en passant par le potager décoratif, la roseraie ou le labyrinthe... ici, la nature se mêle à la poésie.

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chateau de fretay 1

Le potager décoratif s’étend sur près d’un hectare, comme une promenade vivante où se mêlent nature, création et poésie. Pensé comme un jardin à découvrir autant qu’à contempler, il évolue chaque année au fil des inspirations.

Parmi les nouveautés de cette saison, deux pyramides à fraisiers viennent enrichir le parcours : elles accueillent à elles seules 400 plants de fraises, promesse d’une récolte généreuse et gourmande.

Autre création majeure : le jardin d’ombre, un espace intime et apaisant, orné de mousses, de fougères et de plantes aimant la fraîcheur. On y trouve un banc, le murmure d’un point d’eau et une atmosphère douce, propice à la rêverie et au repos.

Les visiteurs retrouvent également les univers qui font l’âme du lieu : le potager aphrodisiaque et ses plantes étonnantes, le jardin blanc, la cabane en osier vivant, la roseraie, ou encore le labyrinthe en forme de feuille d’acanthe.

Plus qu’un simple potager, Frétay est un jardin d’émotions, de curiosité et de partage, où chaque détour raconte une histoire.

Rendez-vous aux jardins au château de Frétay à Savigny-sur-Braye Dimanche 7 juin de 10h à 18h – Entrée libre
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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