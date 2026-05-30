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Prévention à Montoire

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La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Vendômois, association réunissant les professionnels de santé libéraux, acteur important de la santé sur notre territoire, organise samedi 13 juin une matinée dans les locaux du lycée Sainte Cécile à Montoire sur la prévention. Plutôt tournée vers la famille et la prévention domestique, cette journée est encadrée par des professionnels sous forme d’informations et d’ateliers ludiques pour certains afin que les enfants puissent, sous forme de jeu, se familiariser avec les dangers et s’en prémunir. Plusieurs associations seront présentes également, comme la ligue contre le cancer qui animera un atelier autour du danger du soleil ou la présence entre autres d’une diététicienne qui permettra de savoir cuisiner ses légumes frais mais également congelés ou en boîte.

Samedi 13 juin matin – Forum Prévention au Lycée Sainte Cécile- rue Saint Laurent à Montoire
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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