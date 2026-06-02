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Rochambeau en fête le 7 juin

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rochambeau 77x108 mai 26 2Cette année, les Amis de Rochambeau se sont concentrés pour leur fête annuelle sur deux Américains importants amoureux de la France et qui ont beaucoup compté dans les relations franco-américaine : Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Expositions sur ces deux personnages, jeux du XIXe siècle et différents ateliers découverte pour les grands et les petits autour de l’imprimerie, premier métier de Benjamin Franklin mais également sa passion pour les sciences, cerf-volant, électricité et plusieurs découvertes comme l’harmonica de verre ou les verres à double foyer. Pour Thomas Jefferson, grand passionné de vins qui a fait la visite des différents vignobles français lors de ses nombreux voyages dans l’hexagone, une carte retracera son parcours où l’on retrouve différentes plaques commémorant son passage. Plusieurs vignerons seront présents également.

Dimanche 7 juin de 10h à 18h au Château de Rochambeau à Thoré-la-Rochette 5€ (gratuit pour les – 12 ans)
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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