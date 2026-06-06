Dictée géante juste pour le plaisir

Depuis trois ans, l’équipe des bénévoles des AVF * propose ce temps de rencontre avec une feuille blanche qu’il s’agit de noircir en toute convivialité.

Une centaine de Vendômois, souvent en groupe d’amis et en familles, participe à ce moment de récréation qui ravive les souvenirs scolaires. Mais là, aucune note à la clef quand, à l’heure du corrigé, chacun relit sa copie. “Il ne s’agit pas de savoir qui a cumulé le plus ou le moins d’erreurs mais de s’amuser avec les dures règles de la langue française”, rappelle le groupe qui prépare la journée.

Pour petits et grands

Cette année, la dictée de 14h30 pour les jeunes, tout comme celle de 16h30 pour les adultes, porteront sur le printemps avec son lot de mots peu courants.”On tient à ce que le texte concocté par Nicole, Éliane, Éveline et moi-même comporte des pièges pour ne pas être trop simple sans pour autant être trop compliqué”, confie Bruno, soulignant que les participants les plus âgés ne sont pas obligatoirement les plus à l’aise avec l’orthographe même si certains ont déjà réussi à relever le défi du zéro faute.

Dictée géante au Minotaure à Vendôme samedi 13 juin à 14h30 pour les jeunes et 16h30 pour les adultes Gratuit. Une animation marionnette, un goûter et des lots seront proposés à tous les enfants participants

*La section des AVF de Vendôme (accueil des villes françaises et en recherche de lien social), présidée par Frédérique Bulle, par ailleurs coprésidente régionale, compte 426 adhérents répartis sur toute la communauté d’agglomération Territoires vendômois contre 387 adhérents l’an dernier.