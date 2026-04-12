Qui a saboté les chocolats ?

L’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois présente sa nouvelle activité éphémère (jusqu’au 2 mai) pour les familles : une enquête game à travers le cœur historique de Vendôme.

Alors que Jeannot Lapin prépare ses chocolats de Pâques, il découvre son placard d’ingrédients complètement chamboulé… Pas de doute, un vilain farceur est passé par là, mais qui a bien pu lui jouer ce mauvais tour ? Si vous acceptez cette mission, une mallette et un livret vous seront fournis pour aller retrouver des indices tout au long d’un parcours à travers la ville.

Ce jeu, conçu pour toute la famille, quel que soit l’âge des enfants, est très ludique. La mallette prêtée est composée de plusieurs objets et d’un boîtier électronique pour entrer les chiffres retrouvés grâce aux énigmes résolues, que l’on découvre dans tous les points du plan donné au départ de l’Office de Tourisme de Vendôme.

« Un jeu d’enquête, véritable animation ludique pour les vacances, peut permettre aux Vendômois, sur ce circuit de 8 étapes, de redécouvrir leur ville. Il est conçu par Randoland, avec qui nous travaillons sur les différents parcours que nous proposons toute l’année à Vendôme, Montoire ou Lavardin par exemple. Nous les testons tous pour mieux les proposer aux touristes de passage. D’ailleurs, ces parcours se retrouvent tous sur notre site », détaille Maryline de l’Office de Tourisme. À la suite de l’enquête, qui dure entre 1h et 1h30, les familles sont invitées à remplir une feuille pour participer au tirage au sort afin de gagner un œuf en chocolat du partenaire chocolatier Max Vauché. Une raison de plus pour venir résoudre l’enquête, explorer Vendôme et faire de cette aventure une expérience inoubliable pour toute la famille !

AF