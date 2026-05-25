Jeux et concoursSorties et loisirs

Le Jeu avant la Fête !

Le jeu est l’une des rares activités humaines capable d’effacer immédiatement les différences de cultures ou de générations. Il est surtout une source inépuisable de plaisir et d’apprentissage.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 29 secondes
11 2 minutes de lecture
Le Jeu avant la Fête !

À l’occasion de la Fête du jeu, samedi 30 mai au parc Ronsard à Vendôme de 13h30 à 19h, les règles sont simples  :

  • La gratuité
  • L’universalité : le jeu s’adresse à tous
  • La diversité : jeux de société, jeux traditionnels, jeux en plein air, jeux numériques, il y en aura pour tous les goûts.

affiche nuit du jeu 2026Cet évènement est organisé en partenariat avec Vendôme en Jeux, Les Compagnons du Jeu Vendômois, l’Echiquier du Vendômois, la Tanière, l’École de musique, la Direction du Vivre Ensemble, la Direction des Médiathèques et de la Lecture Publique ainsi que le Service de Prévention Spécialisée.

« Avant la Fête » jusqu’au 29 mai

Jusqu’au 29 mai, des animations gratuites autour du jeu seront proposées sur l’ensemble du territoire vendômois :

  • Vallée de Ronsard – Salle des fêtes
    Mardi 5 mai 16h30 – 18h30
  • Montoire sur le Loir – Parking Marescot (repli Maison des Jeunes)
    Mercredi 6 mai 13h30 – 18h30
  • Azé – A côté du City stade (repli salle junior)
    Jeudi 7 mai 16h30 – 19h
  • Naveil – Parking de l’église (repli salle Condita)
    Mardi 12 mai 16h30 – 19h
  • Vendôme – Square de la Résistance (repli à l’Annexe)
    Mardi 19 mai 16h30 – 18h30
  • Vendôme – Rue piétonne/parc Ronsard
    Mercredi 20 mai 15h – 18h
  • La Ville aux Clercs – Devant la bibliothèque (repli salle des Associations)
    Jeudi 21 mai 16h15 – 18h30
  • Savigny-sur-Braye – Salle Charlemagne, Maison des Jeunes «Nuit du jeu»
    Vendredi 22 mai 18h00 – 00h00
  • Mazangé – City/parking (repli salle des fêtes)
    Mardi 26 mai 16h30 – 18h30
  • Lancé – Devant le bar associatif O32 (repli à l’intérieur)
    Mercredi 27 mai 13h30 – 18h
  • Saint-Ouen – Rue Maryse Bastié (repli salle M. Schatteman)
    Jeudi 28 mai 16h30 – 19h
  • Selommes – Devant la médiathèque (repli à l’intérieur)
    Vendredi 29 mai 16h30 – 19h

Nuit du Jeu :

La Direction Enfance Jeunesse des Territoires vendômois organise la « Nuit du jeu », vendredi 22 mai, de 18h à minuit, à la Maison des Jeunes et salle Charlemagne à Savigny-sur-Braye.

Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial autour du jeu ! En partenariat avec les associations locales de jeu et l’École de musique, les animations seront multiples :jeu de l’oie grandeur nature, « cherche et trouve », enquête interactive, quiz mythologie,courses de chars antiques…

Evènement gratuit et ouvert à tous.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 30 secondes
11 2 minutes de lecture
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Ternay prend «la Clef aux champs»

Ternay prend «la Clef aux champs»

il y a 31 minutes
Polyphonies corses à Thoré

Polyphonies corses à Thoré

il y a 1 jour
vol a voile 21 2026

Découvrir le vol à voile

il y a 5 jours
Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil

Spectacle jeune public à la Grange de Saint-Agil

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page