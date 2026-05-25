Le Jeu avant la Fête !

À l’occasion de la Fête du jeu, samedi 30 mai au parc Ronsard à Vendôme de 13h30 à 19h, les règles sont simples :

La gratuité

L’universalité : le jeu s’adresse à tous

La diversité : jeux de société, jeux traditionnels, jeux en plein air, jeux numériques, il y en aura pour tous les goûts.

Cet évènement est organisé en partenariat avec Vendôme en Jeux, Les Compagnons du Jeu Vendômois, l’Echiquier du Vendômois, la Tanière, l’École de musique, la Direction du Vivre Ensemble, la Direction des Médiathèques et de la Lecture Publique ainsi que le Service de Prévention Spécialisée.

« Avant la Fête » jusqu’au 29 mai

Jusqu’au 29 mai, des animations gratuites autour du jeu seront proposées sur l’ensemble du territoire vendômois :

Vallée de Ronsard – Salle des fêtes

Mardi 5 mai 16h30 – 18h30

Mardi 5 mai 16h30 – 18h30 Montoire sur le Loir – Parking Marescot (repli Maison des Jeunes)

Mercredi 6 mai 13h30 – 18h30

Mercredi 6 mai 13h30 – 18h30 Azé – A côté du City stade (repli salle junior)

Jeudi 7 mai 16h30 – 19h

Jeudi 7 mai 16h30 – 19h Naveil – Parking de l’église (repli salle Condita)

Mardi 12 mai 16h30 – 19h

Mardi 12 mai 16h30 – 19h Vendôme – Square de la Résistance (repli à l’Annexe)

Mardi 19 mai 16h30 – 18h30

Mardi 19 mai 16h30 – 18h30 Vendôme – Rue piétonne/parc Ronsard

Mercredi 20 mai 15h – 18h

Mercredi 20 mai 15h – 18h La Ville aux Clercs – Devant la bibliothèque (repli salle des Associations)

Jeudi 21 mai 16h15 – 18h30

Jeudi 21 mai 16h15 – 18h30 Savigny-sur-Braye – Salle Charlemagne, Maison des Jeunes «Nuit du jeu»

Vendredi 22 mai 18h00 – 00h00

Vendredi 22 mai 18h00 – 00h00 Mazangé – City/parking (repli salle des fêtes)

Mardi 26 mai 16h30 – 18h30

Mardi 26 mai 16h30 – 18h30 Lancé – Devant le bar associatif O32 (repli à l’intérieur)

Mercredi 27 mai 13h30 – 18h

Mercredi 27 mai 13h30 – 18h Saint-Ouen – Rue Maryse Bastié (repli salle M. Schatteman)

Jeudi 28 mai 16h30 – 19h

Jeudi 28 mai 16h30 – 19h Selommes – Devant la médiathèque (repli à l’intérieur)

Vendredi 29 mai 16h30 – 19h

Nuit du Jeu :

La Direction Enfance Jeunesse des Territoires vendômois organise la « Nuit du jeu », vendredi 22 mai, de 18h à minuit, à la Maison des Jeunes et salle Charlemagne à Savigny-sur-Braye.

Entre amis ou en famille, venez partager un moment convivial autour du jeu ! En partenariat avec les associations locales de jeu et l’École de musique, les animations seront multiples :jeu de l’oie grandeur nature, « cherche et trouve », enquête interactive, quiz mythologie,courses de chars antiques…

Evènement gratuit et ouvert à tous.