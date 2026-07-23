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Où est le chat ?

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Où est le chat ?

ou est le chat inlinePeintre et graveur, Monique Tello qui travaille et vit à Poitiers avait déjà exposé à la chapelle Saint-Jacques en 2005. Cet été, elle revient et expose jusqu’au 20 septembre au Grand Manège Rochambeau à Vendôme en partenariat avec la Galerie Univer. La liberté de son dessin, la fluidité de son trait, le va et vient du geste, entre méthode et hasard, apportent à son œuvre fantaisie et poésie. Formée par le mouvement SupportSurface, imprégnée de l’Action Painting et de l’écriture automatique, Monique Tello s’en distingue par les perspectives sousjacentes inscrites dans les recouvrements successifs de ses œuvres, la sensibilité de son écriture et la subtilité des teintes. Elle explore également la gravure à l’atelier Pasnic.

Où est le chat ? – Exposition de Monique Tello au Grand Manège de Vendôme jusqu’au 20 septembre
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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