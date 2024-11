«Le jardinier de Ronsard»

Écologue et écrivain, Jacques Tassin a sorti son nouveau livre, un roman où l’auteur nous emmène dans les jardin du Prieuré de Croixval entre Ronsard et son jardinier, Hupenoire, qui ne cesse de lui révéler la beauté poétique immédiate du végétal. Remarquablement lettré pour un homme de sa condition, il moque les descriptions abstraites de la nature des écrits du poète et entre les deux hommes, se tisse un échange teinté d’ironie, mêlant à la fois la rivalité et le respect mutuel sous les échos tragiques des guerres de religion.

Attentif aux multiples sens de la beauté, Jacques Tassin défend l’art du jardin comme art poétique apte à nous réinsérer dans la trame du vivant et remet en scène une période singulière mais peu connue de la vie de Ronsard.