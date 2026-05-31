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Place aux spectacles, aux émotions et aux performances

O Fil du Loir revient en ce début juin à la La Possonnière pour un festival de théâtre encore plus magique, organisé cette fois sur un week-end entier !

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Place aux spectacles, aux émotions et aux performances

L’équipe d’O Fil du Loir n’a pas lésiné sur la programmation. Toujours à l’affût des pièces de théâtre professionnelles en Avignon ou à Paris, l’association fait de son festival une véritable fête de la création théâtrale et musicale dans ce lieu emblématique qu’est la maison natale de Pierre de Ronsard, propriété de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. Un écrin idéal pour accueillir six spectacles et pièces de théâtre, avec dès l’ouverture du festival, le vendredi, une comédie musicale feel good et des musiciens endiablés prêts à enflammer le dance floor avec leur bal néo-rétro en plein air autour de leur caravane.

Tout au long du week-end, avant, entre et après les spectacles, des cartes blanches confiées à Armel, Thomas, Emmanuel et Franck viendront rythmer les temps de pause de manière ludique. Le public pourrait même prendre un peu de hauteur avec quelques surprises. «Cette année, les premiers arrivés seront les premiers servis. Les spectateurs pourront choisir leur place sur un tableau géant installé à la billetterie du festival, au fil des arrivées. Plus besoin ainsi d’attendre inutilement devant l’entrée des salles : chacun pourra profiter pleinement du parc et des espaces de restauration», souligne Monique Proville, présidente de l’association.

Festival de Théâtre O Fil du Loir, 05/06/07 juin  à La Possonnière à Couture-sur-Loir  Rens., programmation et réservations conseillées : festival-ofilduloir.com
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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