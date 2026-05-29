Contes en pagaille

Fidèle à son esprit de partage, l’événement se déploie désormais bien au-delà de son cœur historique, avec un festival “off” organisé du 3 au 6 juin dans plusieurs médiathèques du territoire, notamment à Fréteval, Vendôme et Savigny-sur-Braye.

Parmi les nouveautés, une journée dédiée au jeune public scolaire est prévue à Naveil et à Montoire-sur-le-Loir. Le festival s’invite également en EHPAD à travers le territoire pour proposer des interventions musicales et permettre à chacun de prendre part à cette fête du conte.

La thématique 2026, “Paroles plurielles et fraternelles de Méditerranée”, met à l’honneur des récits venus d’ailleurs. Plusieurs conteurs de renom seront présents, dont Pierre Delye, invité d’honneur pour une séance de dédicaces. Le public pourra également découvrir les univers de Claire Bastier, Kamel Guennoun, Fahem Abes, Joël Foulet, Patrick Sainton ou encore Cédric Noël, entre contes traditionnels et créations musicales.

Temps fort du week-end “in”, les 6 et 7 juin à Naveil : une “Nuit du conte” viendra tisser les récits dans une ambiance immersive. Le village festival, repensé dans les jardins de la salle Canopée, accueillera artisans locaux, animations familiales avec la Cie Hors les rangs, ainsi qu’une offre de restauration sur place.

Preuve que le conte ne se limite pas à l’enfance, ce rendez-vous s’annonce une nouvelle fois fédérateur et accessible à tous.

Programme complet sur contesenpagaille.com