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Contes en pagaille

Le festival Contes en pagaille fait son retour en Pays Vendômois et célèbre cette année sa troisième édition, du 3 au 7 juin, avec une programmation enrichie et résolument ouverte à tous les publics.

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Fidèle à son esprit de partage, l’événement se déploie désormais bien au-delà de son cœur historique, avec un festival “off” organisé du 3 au 6 juin dans plusieurs médiathèques du territoire, notamment à Fréteval, Vendôme et Savigny-sur-Braye.

contes en pagaille 254x170 mai 26 2Parmi les nouveautés, une journée dédiée au jeune public scolaire est prévue à Naveil et à Montoire-sur-le-Loir. Le festival s’invite également en EHPAD à travers le territoire pour proposer des interventions musicales et permettre à chacun de prendre part à cette fête du conte.

La thématique 2026, “Paroles plurielles et fraternelles de Méditerranée”, met à l’honneur des récits venus d’ailleurs. Plusieurs conteurs de renom seront présents, dont Pierre Delye, invité d’honneur pour une séance de dédicaces. Le public pourra également découvrir les univers de Claire Bastier, Kamel Guennoun, Fahem Abes, Joël Foulet, Patrick Sainton ou encore Cédric Noël, entre contes traditionnels et créations musicales.

Temps fort du week-end “in”, les 6 et 7 juin à Naveil  : une “Nuit du conte” viendra tisser les récits dans une ambiance immersive. Le village festival, repensé dans les jardins de la salle Canopée, accueillera artisans locaux, animations familiales avec la Cie Hors les rangs, ainsi qu’une offre de restauration sur place.

Preuve que le conte ne se limite pas à l’enfance, ce rendez-vous s’annonce une nouvelle fois fédérateur et accessible à tous.

Programme complet sur contesenpagaille.com

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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