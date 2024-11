Action Moto chez Classic Atelier

Le garage Classic Atelier à Saint-Amand-Longpré existe depuis 2018 et à sa tête, un passionné avant tout de la vieille mécanique, Guillaume Renard qui, depuis cet été, a ouvert une nouvelle activité, l’entretien de moto, sous l’enseigne «Action moto».

Dans son atelier qui paraît trop petit, on voit les voitures de collection en restauration rangées les unes à côté des autres. On se prend à rêver devant cette mécanique, ces courbes de carrosserie qui sentent bon « les trente glorieuses », un âge d’or pour la voiture. Son propriétaire, Guillaume Renard s’affaire autour d’un moteur totalement démonté. Pas toujours facile de trouver des pièces de rechange pour des modèles rares mais la débrouille et l’expérience sont de mises dans ces métiers «passion». Après quinze années dans la mécanique poids lourds, sa formation de base, Guillaume Renard qui bricolait ses voitures et restaurait les véhicules de ses amis le week-end se lance dans l’aventure. Ce n’est pas tous les jours un conte de fée, il en a dorénavant l’expérience. «Rénover une voiture prend du temps surtout quand on veut la restaurer dans les règles de l’art. Chaque voiture a son histoire et le propriétaire qui va avec. Certains sont pressés, ceux que j’aime le moins, pensant jouer avec la spéculation, d’autres plus nostalgiques, veulent simplement restaurer la voiture familiale, celle d’un père aimé, la voiture de leur jeunesse» précise-t-il, lui qui aime principalement le travail bien fait. «En presque sept ans d’existence, j’ai appris à sélectionner les restaurations qui m’intéressent, surtout avec un personnel restreint et très volatile».

Classic Atelier ouvre donc, en plus un service vers les deux roues avec Lucile, jeune en bac professionnel, intégrée à la société pour deux ans. «Depuis les débuts de l’entreprise, l’entretien et la réparation des motos étaient un service opérationnel mais le manque de temps et de personnel ne permettait pas de le développer. Aujourd’hui Action Moto est dorénavant une entité active» conclut Guillaume Renard.

Classic Atelier et Action Moto. 28 rue de Touraine à saint Amand Longpré. www.classic-atelier.fr