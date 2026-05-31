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Fête de la musique à Villetrun vendredi 5 juin

Suite au succès des  3 précédentes années, avec plus de 300 personnes, le comité des fêtes de Villetrun lance sa 4e édition de la Fête de la Musique !

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cdf villetrun fete de la musique mai 26 1

cdf villetrun fete de la musique mai 26 2Cette année, le concert sera assuré par le groupe orléanais : Samsoul. Au programme de nombreuses reprises rock, blues, hard rock, soul, funk,.. dont celles des célèbres groupes Pink Floyd, Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, les Rolling Stones, Tina Turner, Trust, James Brown, etc… Un registre varié des années 70/80, pour plaire à tous les goûts.

Le célèbre DJ Frédéric animera le début et la fin de soirée !

Pour vous restaurer, vous pourrez compter sur la présence de foodtrucks. L’équipe du comité des fêtes tiendra également une buvette et proposera de délicieux gâteaux et crêpes.

Rendez-vous vendredi 5 juin, dès 19h, place de l’Eglise, pour une soirée conviviale, festive, et dansante !

Entrée gratuite pour tous.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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