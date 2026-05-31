Fête de la musique à Villetrun vendredi 5 juin

Cette année, le concert sera assuré par le groupe orléanais : Samsoul. Au programme de nombreuses reprises rock, blues, hard rock, soul, funk,.. dont celles des célèbres groupes Pink Floyd, Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, les Rolling Stones, Tina Turner, Trust, James Brown, etc… Un registre varié des années 70/80, pour plaire à tous les goûts.

Le célèbre DJ Frédéric animera le début et la fin de soirée !

Pour vous restaurer, vous pourrez compter sur la présence de foodtrucks. L’équipe du comité des fêtes tiendra également une buvette et proposera de délicieux gâteaux et crêpes.

Rendez-vous vendredi 5 juin, dès 19h, place de l’Eglise, pour une soirée conviviale, festive, et dansante !