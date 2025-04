Céline met les festivals en réseaux

Soutien de la culture et des artistes en vallée du Loir, Céline Robert a eu l’idée de mettre les événements et festivals en réseau. Une initiative qui va faire vivre notre agenda culturel !

Vous en rêviez ? Céline Robert l’a fait. L’ancienne modiste de grand talent reconvertie en actrice culturelle pour son pays natal pestait chaque saison de devoir éplucher toutes les sources d’information pour se composer son agenda idéal entre Sarthe, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire. «Je trouvais que ce n’était pas normal d’avoir à chercher partout, de risquer de manquer l’un ou l’autre à cause des limites administratives en plein milieu de notre bassin de vie» explique-t-elle… «D’autant plus qu’ils sont parfois eux-mêmes interconnectés !» Elle avoue avoir découvert des festivals qui en sont à leur 15ᵉ édition.

En un an, avec beaucoup d’énergie, la fille des fondateurs de l’ancien centre d’artisanat d’art de Poncé-sur-le-Loir a tissé un réseau d’exception sur la base du volontariat des festivals : n’y apparaissent que ceux qui le veulent. La base d’infos regroupe déjà 26 lieux de culture à travers le réseau «Bouge ta camp’». C’est ainsi que la petite carte du dépliant coloré couvre aussi bien Les Montoir’rieuses et le Festival de musique de Courtanvaux (juillet) que l’immense Marçon Classic de voitures anciennes (août) et le Festival des Kampagn’arts (juin) à Saint-Paterne-Racan, dans le nord Touraine.

Un fichier de 40 événements

Ne cherchez pas le Festival de Montoire : il est à lui seul une locomotive régionale. Céline, par contre, a le regret qu’Au fil du Loir – à La Possonnière – n’ait pas rejoint le réseau dès ses débuts… «Mais ça viendra peut-être plus tard !» espère-t-elle.

En attendant, les noms seuls de ces festivals forment tout un poème, de Kestu Bouine (Marçon) qui fleure bon le terroir sarthois à Rock en Braye (Pont-de-Braye / Loir-en-Vallée), en passant par La soirée chaude comme la Breizh (Beaumont-Louestault / 37).

«Il y a 17 festivals sur ce dépliant, mais on a un fichier de 40 événements sur ce même territoire. ça fera l’objet d’un poster pour l’an prochain, pour qu’on ait les infos partout.» poursuit Céline qui promet deux autres fichiers. Un de tous les lieux de pratique culturelle, un autre des artistes et compagnies vivant sur le territoire… «pour qu’on soit les premiers à promouvoir notre richesse.»