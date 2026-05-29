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Tour du Loir-et-Cher 2026 : un départ inédit

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Tour du Loir-et-Cher 2026 : un départ inédit

Vendredi 17 avril, le départ de la 3e étape du Tour du Loir-et-Cher a été donné depuis le site du Groupe Le Triangle, à La Varenne, dans la zone du Triangle à Morée. Une première pour l’épreuve cycliste, à s’élancer depuis un site industriel. Le départ fictif a été lancé à 11h30 avant le départ réel trois minutes plus tard. Le public, venu nombreux, a pu assister à un double passage du peloton ainsi qu’au sprint intermédiaire disputé aux alentours de 12h25.

À travers cet accueil, le Groupe Le Triangle a mis en avant son attachement au territoire et son engagement auprès des initiatives locales. Spécialisée dans la charpente métallique et les solutions photovoltaïques, l’entreprise soutient une quarantaine d’associations sportives, culturelles et solidaires, illustrant une volonté affirmée de participer activement à la vie locale.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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