Rendez-vous aux jardins de Vallée de Ronsard

Les 8 jardins seront ouverts gratuitement sur les deux jours de 10h à 19h. Un fléchage sera organisé pour mieux guider les visiteurs à Couture-sur-Loir et Tréhet.

Le jardin du Poirier

Un parc et un potager qui entourent la maison de Marie Du Bois valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. Marie Noël vous y accueillera chaleureusement

Le jardin aux délices

Un jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plaisirs potagers et l’art des desserts puisque la jardinière, Véronique, est passionnée de cuisine.

Le jardin du Lapin

Un mini jardin qui se donne des allures de grand, on y fait mille découvertes inattendues… grâce à Marilyne et Sébastien.

Le jardin du Liseron

Un jardin de peintre et de parfums fait pour se perdre et pour rêver où sont mises en scène 500 plantes et arbustes différents pour le bonheur des formes et des couleurs. Bienvenue dans l’univers de Geneviève et Hervé.

Le jardin de l’école

Un potager pédagogique entièrement bio ! Il est animé par Etienne, créateur du jardin aux volets bleus. Les élèves y cultivent leurs légumes.

Le jardin des voisins

Petit jardin qui procure de grands bonheurs, contemplation, réflexion, plaisir de regarder pousser.

Le jardin du Pin

Un beau jardin où se côtoient un potager soigné, des vivaces variées et une petite forêt.

Le jardin du Vieil arbre

Le jardin du vieil arbre vous offre une vue magnifique sur le village. Jardin de poche avec son carré potager et le poirier trois fois centenaire qui veille sur le jardin.

Au programme des Jardin’ales Samedi 6 juin et dimanche 7 juin :

Atelier Tatakizomé et expositions : L’herbier du Parc de Fontenay et la biodiversité au jardin ainsi que les aquarelles de Thierry. Sans oublier les artisans d’art !

7 artisans d’arts dans les jardins :

Céline Robert (Chapeaux Célune)

Nathalie Demaniecki (tissus Au boudoir d’antan)

Paniers de Louise

Bolets bronzés

Bénédicte Wigniolle (La faïence par nature)

Noémie de l’arche de Noé (bijoux)

Sophie Proust (poterie).

Dimanche 7 juin : Musique au jardin, P’tit Louis la planche.

Restauration

Une restauration est bien sûr prévue pendant les deux jours sur place et à emporter pour manger dans les jardins.

En somme, grâce à l’association Café T’Culture, durant ces deux jours de fête, vous pourrez danser, écouter de la musique, goûter nos mets et breuvages, rêver, et bien sûr parler jardins !