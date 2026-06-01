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Littérart41 en salon début juin

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Depuis 2023, l’association Littérart41 promeut les auteurs locaux en éditant depuis deux ans une revue annuelle où les écrivains choisis rédigent une nouvelle. Mais sa force c’est l’organisation, entre autres, de plusieurs salons littéraires chaque année où les Vendômois peuvent rencontrer ces auteurs dans des lieux à chaque fois différents. Dernièrement c’était au manoir de la Bonnaventure à Mazangé. Les 6 et 7 juin, l’association donne rendez-vous lors de ce week-end aux amateurs de littérature au château de la Mézière à Lunay où l’on retrouvera dans l’orangerie plusieurs dédicaces ainsi que des conférences et du théâtre.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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