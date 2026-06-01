Littérart41 en salon début juin

Depuis 2023, l’association Littérart41 promeut les auteurs locaux en éditant depuis deux ans une revue annuelle où les écrivains choisis rédigent une nouvelle. Mais sa force c’est l’organisation, entre autres, de plusieurs salons littéraires chaque année où les Vendômois peuvent rencontrer ces auteurs dans des lieux à chaque fois différents. Dernièrement c’était au manoir de la Bonnaventure à Mazangé. Les 6 et 7 juin, l’association donne rendez-vous lors de ce week-end aux amateurs de littérature au château de la Mézière à Lunay où l’on retrouvera dans l’orangerie plusieurs dédicaces ainsi que des conférences et du théâtre.