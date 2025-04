À Authon, la salle retrouvée

Après quinze mois de travaux, la salle communale d’Authon, appelée également de convivialité a été inaugurée en mars.

«Ce lieu que nous ouvrons officiellement, est bien plus qu’un simple bâtiment, c’est un espace de partage, de rencontre, de lien social… Une salle qui nous a manqué» soulignait la maire, Marie-José Cintrat devant les habitants et au côté de nombreux élus de tout le territoire ainsi que François Le Duff, sous-préfet. Des travaux de réhabilitation et d’agrandissement en annexant une vieille maison détruite, de désamiantage et l’installation d’un chauffage au sol avec la technologie de la géothermie réversible pour le chaud l’hiver et le froid l’été. Reste à finaliser une borne électrique sur le parking et accueillir une future estrade dans la salle.