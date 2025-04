Peut-être avez-vous entendu parler des attaques répétées contre Wikipédia menées par le milliardaire américain Elon Musk, qui surnomme l’encyclopédie en ligne «Wokepedia», mais aussi plus récemment en France, par le magazine Le Point. Une centaine de signataires, dont Caroline Fourest, Philippe Val, Raphaël Enthoven, Éric Dupond-Moretti ou encore Bernard Henri Lévy, accusent Wikipédia d’être idéologiquement orienté à gauche et de faire de la propagande. Ces attaques sont-elles justifiées ? Peut-on faire confiance à Wikipédia ? Dans son passionnant essai «Wikipédia, ou imaginez un monde», Jérôme Hergueux nous permet de mieux comprendre l’encyclopédie et les attaques dont elle est victime. Après avoir rappelé l’histoire d’Internet et des «communs» numériques, c’est-à-dire les ressources libres, partagées, gratuites, le chercheur décrit le fonctionnement et les grandes règles de l’encyclopédie : argumentation contradictoire en vue de trouver un consensus, participation libre, gratuité, neutralité de point de vue. Il décrit un modèle de partage des connaissances qui, malgré quelques imperfections, est l’un des rares espaces encore neutres, objectifs et non marchands d’Internet, se basant sur des faits.

et non sur des opinions. Un espace dont le but est de «décrire le débat plutôt que d’y participer», selon

les termes de son co-créateur, Jimmy Wales.

Un livre passionnant qui donne envie de s’intéresser aux communs, de mieux comprendre leurs enjeux,

et pourquoi pas, de participer à l’amélioration ou à la création d’articles sur Wikipédia !