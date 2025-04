La communauté de brigades de Gendarmerie fait le bilan

Vendredi 28 mars, c’est à Pezou que des élus des quarante-et-une communes du territoire couvert par la COB de Pezou, Droué, Mondoubleau, en compagnie de Vincent Le Duff, sous-préfet, et de Bernard Pillefer, sénateur, se sont retrouvés à l’invitation du commandant Richard Pebayle, dirigeant la compagnie de Vendôme, et du major François Coëdelo, commandant ladite communauté de brigades.

Outre un moment privilégié d’échanges avec les représentants des collectivités territoriales, cette rencontre a été l’occasion de présenter les missions et les effectifs ainsi que de dresser le bilan de l’activité en 2024. En hausse, les interventions ont été au nombre de 976, donnant lieu à 941 procédures et 65 gardes à vue. Parmi les motifs de ces interventions, ont été enregistrés 228 atteintes aux biens (stable), 147 violences volontaires (en hausse) et 83 cambriolages (hausse). L’augmentation de ce dernier chiffre est liée à une vague de cambriolages contre les mairies mais aussi les bars-tabac début 2024. Des actions spécifiques à destination des collectivités et des entreprises ont été mises en place en réponse et donné lieu au démantèlement de trois groupes de délinquants.