Pèlerinage du Sourire

La délégation du Loir-et-Cher de Lourdes Cancer Espérance (LCE 41) organise du 15 au 19 septembre un pèlerinage ouvert à toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le cancer. En effet, depuis 1985, l’association propose aux malades et à leurs proches un pèlerinage annuel sous un thème différent chaque année. Pour 2026, le pèlerinage présidé par Mgr Hervé Gosselin, Evêque d’Angoulême et animé par Laurent Grzybowski aura comme thème « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». La délégation

du département organise le transport et l’hébergement. Les jeunes et enfants, concernés par cette maladie ou qui accompagnent leur parents malades sont encadrés par une équipe pour vivre ce pèlerinage à travers des activités, des jeux, des chants et des moments de détente.

Rens. et inscriptions : Marie-Hélène Moreau, déléguée LCE 41 – 06 28 71 47 98 – mariehlce41@gmail.com