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Horizons Sahel à l’heure du bilan

Chaque année, l’association vendômoise Horizons Sahel, qui expédie des dispositifs médicaux et du matériel scolaire vers des structures de santé, majoritairement au Sénégal, tient son assemblée générale devant ses membres, les élus et les différents partenaires, dont des Sénégalais.

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Horizons Sahel à l’heure du bilan

Rappelant dès le début de son rapport moral les 16 000 m2 de matériel, tous équipements confondus, expédiés en 2025, soit 2 600 tonnes, Daniel Millière, président fondateur d’Horizons Sahel, rendait hommage aux bénévoles de l’association qui ont manipulé, souvent jusqu’à cinq fois, cette masse d’équipements entre la collecte des dons partout en France et les expéditions.

Daniel Millière présentait par la suite le schéma fonctionnel de l’association avec les différents pôles qui la composent, dont la nouvelle section Énergie.
Pour ce dernier pôle nouvellement venu, l’énergie, avec comme partenaire la société Triangle, on peut véritablement parler de solidarité car, à l’exemple de la mission « Keur d’Avenir », qui a débuté en juillet 2025 pour l’électrification de l’école primaire de Keur Douffi au Sénégal, le chantier s’est déroulé conjointement entre les bénévoles de l’association et des étudiants de l’INSA Centre. « C’est incroyable, nous sommes dans des exemples concrets, avec des rencontres sur place extraordinaires, des échanges internationaux, c’est magique ! » s’enthousiasmait le président, qui a présenté récemment toutes ces actions dans un livre résumant les vingt ans d’engagement de l’association.

https://horizons-sahel.fr/ Livre-mémoire « L’Odyssée d’Horizons Daniel Millière au micro lors de l’AG d’Horizons Sahel Sahel » en vente à l’association
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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