Des projets futurs pour les aidants

Même si sa présidente, Marie Collin de Béon, présentait une année 2025 déjà dense par les défis à relever, la richesse des engagements et les moments collectifs structurants, l’année en cours risque d’être intense également. «Nous désirons poursuivre notre implication dans la qualité de vie au travail de nos salariés. C’est un enjeu vital et crucial pour la prise en charge des malades, à l’exemple de la nouvelle salle de sport et de détente», poursuit Ellen Coulanges, directrice de l’établissement.

En effet, en 2025, L’Hospitalet a acquis un appareil de rééducation révolutionnaire, le Vibramoov, qui permet, grâce aux vibrations, de stimuler par exemple les muscles atrophiés, évitant ainsi une perte musculaire. Un nouvel échographe devrait également arriver prochainement et des projets d’exosquelettes sont aussi au programme. L’Hospitalet a investi dans l’intelligence artificielle qui permet aujourd’hui aux médecins d’entrer les comptes rendus d’hospitalisation de façon extrêmement rapide, faisant gagner un temps administratif précieux.

«On sait tous que le cœur de métier, c’est d’être auprès du patient et non pas dans les papiers», détaille la directrice. À l’image également du chatbot propre à l’établissement, qui permettra de sécuriser l’accès aux URL, ces adresses frauduleuses qui ont permis les récents vols de données dans les hôpitaux. « Car si l’on veut parler d’attractivité, cela passe aussi par ces outils d’innovation », conclut Ellen Coulanges.