Au service de ses bénéficiaires

Avec cette volonté de valoriser les compétences et potentialités de chacun, l’association avait préparé pour ses adhérents présents lors de son assemblée générale à la salle du Temple à Vendôme, des petites vidéos courtes où l’on pouvait, sous forme d’interviews, suivre les parcours de différentes personnes en situation d’handicap suivies par l’association et notamment l’évocation des retraites après une vie de travail..

«La particularité de Vendômois Handicap est cette prise en charge globale de la personne et pas uniquement dans la relation du travail à l’ESAT des Courtis. C’est pourquoi on présente ces petites vidéos pour toutes sortes de parcours, sous forme de film car il est toujours un peu compliqué pour ce public d’intervenir en direct lors de l’assemblée» souligne Atman Bouchekiou, directeur de la structure.

Le projet associatif arrive également à échéance. L’association devrait, d’ici la fin de l’année, faire un bilan des projets engagés et relancer, pour cinq ans un nouveau projet avec une continuité évidente en gardant toujours en ligne de compte les bénéficiaires et des investissements dans les ateliers. D’ailleurs au Foyer du Château, à l’automne, un nouveau lieu de vie sera inauguré, un ancien garage transformé en différentes pièces multi-activités. «Notre but est bien d’aider nos bénéficiaires à développer leur autonomie, leur capacité à agir et gérer leur vie» concluait le président, Pierre Fauvinet.