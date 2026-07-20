Travaux dans le Faubourg

Depuis la mi-juin, le faubourg Chartrain, à Vendôme, subit des travaux de reprise malgré son aménagement récent. En effet des désordres sont apparus notamment depuis les fortes chaleurs l’année dernière sur les zones pavées sur lesquelles les voitures circulent. « Les travaux sont totalement effectués par l’entreprise qui les a mis en place, nous en sommes là car l’Architecte des Bâtiments de France a prescrit des contraintes techniques bien particulières sur la largeur et la composition des joints » détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme. Le calendrier prévisionnel des travaux s’étale jusqu’à la fin août en 4 zones. En parallèle, l’aménagement du nouveau parking rue du Saint Cœur se poursuit avec la création de 19 places à proximité immédiate du faubourg.