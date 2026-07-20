Économie en Vendômois

Travaux dans le Faubourg

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Travaux dans le Faubourg

Depuis la mi-juin, le faubourg Chartrain, à Vendôme, subit des travaux de reprise malgré son aménagement récent. En effet des désordres sont apparus notamment depuis les fortes chaleurs l’année dernière sur les zones pavées sur lesquelles les voitures circulent. « Les travaux sont totalement effectués par l’entreprise qui les a mis en place, nous en sommes là car l’Architecte des Bâtiments de France a prescrit des contraintes techniques bien particulières sur la largeur et la composition des joints » détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme. Le calendrier prévisionnel des travaux s’étale jusqu’à la fin août en 4 zones. En parallèle, l’aménagement du nouveau parking rue du Saint Cœur se poursuit avec la création de 19 places à proximité immédiate du faubourg.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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