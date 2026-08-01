Le jury du label de passage à Vendôme

Comme à intervalle régulier, tous les 3 ou 4 ans, le jury national du label Villes et Villages Fleuris vient évaluer les 33 communes de la région dans le renouvellement des « 4 Fleurs », distinction que la ville de Vendôme arbore fièrement, à juste titre, sur tous ses panneaux d’entrée de ville depuis 1987. Au-delà des parterres et espaces délicatement composés de fleurs et autres végétations, le jury évalue un véritable projet de territoire axé sur la transition écologique, la place du végétal et la qualité des espaces publics. Du nord au sud et de l’est à l’ouest de la ville, le jury a pu observer tous ces espaces, guidé par le service des Espaces Verts de la ville. Le résultat est attendu à l’automne.