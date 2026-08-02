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« Penser complexe, agir local » avec l’APHP

C’est par cette citation d’Edgar Morin, décédé fin mai, que Loïc Tytgat, directeur de l’Association pour les Personnes Handicapées du Perche (APHP), a commencé sa présentation lors de l’assemblée générale de l’association. Sur tous les fronts, l’APHP accompagne ses bénéficiaires tout au long de leur vie.

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« Penser complexe, agir local » avec l’APHP

On connaît les actions et l’engagement de l’APHP, qui a pour vocation première l’accompagnement, sur le bassin de vie du Perche Vendômois, de l’ensemble des personnes éprouvant des difficultés en matière d’inclusion sociale et/ou professionnelle. Ainsi, ses maîtres-mots sont de garantir le bien-être de la personne, le maintien de ses droits, la valorisation de ses compétences et de favoriser son épanouissement. Pour cela, l’APHP met en place une multitude d’actions. « Nous faisons le choix d’agir localement, sur notre territoire, à notre échelle, avec les moyens dont nous disposons. Notre association a su, à nouveau cette année, accompagner, développer des actions concrètes, renforcer les liens entre les acteurs du territoire et expérimenter de nouvelles façons de faire, plus collectives et plus inclusives », poursuivait le directeur.

Car s’il est compliqué de faire un résumé de toutes les actions, activités et événements qu’organise l’association tout au long de l’année pour ses bénéficiaires, on reconnaît que l’APHP s’inscrit dans la démarche d’une réponse accompagnée pour tous, que ce soit pour l’habitat inclusif, les ateliers protégés ou l’accompagnement des personnes privées d’emploi à travers l’établissement Marché Vert et Solidaire à Épuisay. « Nous ne changeons pas le monde seuls. Mais ensemble, nous pouvons contribuer à le rendre plus humain, plus juste, plus solidaire, ici, sur notre territoire », concluait Loïc Tytgat.

https://assoaphp.fr/

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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