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Pochettes surprises  dans les médiathèques

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Pochettes surprises  dans les médiathèques

Pochettes surprises  dans les médiathèquesEn juillet-août, le Réseau des médiathèques Territoires Vendômois (Vendôme, Selommes, Montoire et Savigny) proposent des pochettes surprise en plus de vos prêts haituels. Une sélection de documents choisis par les bibliothécaires pour d’agréables lectures d’été. Venez découvrir des livres, CD ou DVD que vous n’auriez peut-etre jamais choisis.

Attention les médiathèques prennent quelques jours de vacances :

  • Montoire-sur-le-Loir: fermeture du 11 au 15 août et le 22 août
  • Savigny-sur-Braye : fermeture les 24 et 25 juillet et du 4 au 8 août
  • Vendôme : fermeture les samedis 25 juillet et 1er août
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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