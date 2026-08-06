Pochettes surprises dans les médiathèques
En juillet-août, le Réseau des médiathèques Territoires Vendômois (Vendôme, Selommes, Montoire et Savigny) proposent des pochettes surprise en plus de vos prêts haituels. Une sélection de documents choisis par les bibliothécaires pour d’agréables lectures d’été. Venez découvrir des livres, CD ou DVD que vous n’auriez peut-etre jamais choisis.
Attention les médiathèques prennent quelques jours de vacances :
- Montoire-sur-le-Loir: fermeture du 11 au 15 août et le 22 août
- Savigny-sur-Braye : fermeture les 24 et 25 juillet et du 4 au 8 août
- Vendôme : fermeture les samedis 25 juillet et 1er août