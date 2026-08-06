Pochettes surprises  dans les médiathèques

En juillet-août, le Réseau des médiathèques Territoires Vendômois (Vendôme, Selommes, Montoire et Savigny) proposent des pochettes surprise en plus de vos prêts haituels. Une sélection de documents choisis par les bibliothécaires pour d’agréables lectures d’été. Venez découvrir des livres, CD ou DVD que vous n’auriez peut-etre jamais choisis.

Attention les médiathèques prennent quelques jours de vacances :