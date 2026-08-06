Santé et social

Nouvelle étape pour le projet hospitalier du site unique

En juin, un nouveau comité de pilotage vient de se réunir sous l’autorité de la directrice de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Centre- Val de Loire et du préfet de Loir-et-Cher en présence de tous les élus et acteurs du Vendômois. Tous confirment leur volonté d’arriver pour cette fin d’année avec un calendrier d’actions et une méthodologie à l’aboutissement de ce projet de site unique sur le papier.

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Nouvelle étape pour le projet hospitalier du site unique

Comme le soulignait le député Christophe Marion,lors de la conférence de presse, il y a une véritable impatience de la population vendômoise. En effet, ce projet de site unique, nous en parlons depuis longtemps, nous voyons les réunions et les informations circulent sans aucune visibilité ni de perspective.

«Ce comité s’appuie sur le dossier déjà travaillé des centaines d’heures et d’exploration. Ce projet, assez unique, associant à la fois le public et le privé, rencontre des difficultés mais c’est autant d’opportunités. Nous avons décidé avec Monsieur le préfet, de mettre en place ce calendrier pour aboutir d’ici la fin de l’année à un programme technique régulé qui nous permettra de lancer les marchés d’architecte début 2027» déclarait Clara de Bort, directrice de l’ARS qui s’engageait d’ici la fin juin à s’appuyer sur un cabinet extérieur pour toutes les procédures.

Ce nouveau calendrier prévisionnel prévoit de trouver rapidement un nouveau terrain, autre que celui de Vendôme sud, et, qu’au 15 décembre la validation du Plan Technique Détaillé et le lancement du concours de maîtrise d’œuvre soient réalisés. Au 3e trimestre 2027, le dépôt du permis de construire devrait être validé avec, début 2028, le choix des entreprises. L’été 2028 verrait alors le début des travaux pour une livraison du site unique début 2031… à suivre.

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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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