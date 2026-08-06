Nouvelle étape pour le projet hospitalier du site unique

Comme le soulignait le député Christophe Marion,lors de la conférence de presse, il y a une véritable impatience de la population vendômoise. En effet, ce projet de site unique, nous en parlons depuis longtemps, nous voyons les réunions et les informations circulent sans aucune visibilité ni de perspective.

«Ce comité s’appuie sur le dossier déjà travaillé des centaines d’heures et d’exploration. Ce projet, assez unique, associant à la fois le public et le privé, rencontre des difficultés mais c’est autant d’opportunités. Nous avons décidé avec Monsieur le préfet, de mettre en place ce calendrier pour aboutir d’ici la fin de l’année à un programme technique régulé qui nous permettra de lancer les marchés d’architecte début 2027» déclarait Clara de Bort, directrice de l’ARS qui s’engageait d’ici la fin juin à s’appuyer sur un cabinet extérieur pour toutes les procédures.

Ce nouveau calendrier prévisionnel prévoit de trouver rapidement un nouveau terrain, autre que celui de Vendôme sud, et, qu’au 15 décembre la validation du Plan Technique Détaillé et le lancement du concours de maîtrise d’œuvre soient réalisés. Au 3e trimestre 2027, le dépôt du permis de construire devrait être validé avec, début 2028, le choix des entreprises. L’été 2028 verrait alors le début des travaux pour une livraison du site unique début 2031… à suivre.