L’association UFC que choisir 41 change de nom et devient Que choisir ensemble 41

Les coordonnées des permanences de Vendôme et de Mondoubleau ne changent pas, et tous les bénévoles restent à votre écoute pour vous aider à intervenir dans vos litiges de consommation. Pour rappel, deux permanences sont proposées sur notre territoire :

Permanence de Vendôme – au Point Justice – Guichet unique des Rottes

37 avenue Georges Clemenceau – 41100 VENDOME

Tel 02.54.73.91.53 – tous les mercredis uniquement sur rendez vous

Permanence de Mondoubleau – à la Maison des services

3 Allée de la gare – 41170 – MONDOUBLEAU

Tél : 02.54.80.85.80 – Uniquement sur rendez vous