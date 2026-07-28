Cookies Nut’s pour les gourmands

Depuis la mi-juin, la nouvelle boutique, Cookies Nut’s officie dans la rue du Change à Vendôme. Le fameux cookie dont la recette nous vient des Etats-Unis se retrouve à Vendôme, décliné en de multiples parfums et fait entièrement maison chaque jour. Cookies Nut’s est une belle aventure, une histoire familiale où tout le monde a été embarqué : Vanessa Pelletingeas et ses enfants qui tiendront la boutique bien visible, car toute rose, et 7 jours sur 7. Ainsi, plusieurs formules sont possibles, du simple cookie jusqu’aux offres gourmandes, des box permettant plusieurs parfums. Cookies Nut’s ce sont également des donuts et des milkshakes ainsi qu’une offre spéciale pour les étudiants, associant un gâteau et une boisson ainsi que l’offre petit déjeuner avec un café.