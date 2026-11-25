La saison dernière, Kéravie a mis en place la marche « avec bâtons dynamiques », le fameux BungyPump (marque déposée), une nouvelle activité encouragée par la Fédération française de randonnée (FFR), qui a certifié l’association vendômoise après la formation de ses animateurs. « Cette marche dynamique s’adresse à tous les marcheurs sans avoir ce côté technique qu’il faut acquérir avec un bâton classique. C’est peut-être plus simple, mais c’est également plus physique et cela améliore la posture grâce à ce travail musculaire sur le haut du corps avec un appui à ressort », détaille la présidente.

Même si Kéravie pratique toute l’année la marche nordique, elle organise chaque année des séjours pour ses membres en randonnée plus classique. « Au sein de l’association, nous avons six baliseurs formés qui installent et entretiennent les balises, ces repères visuels qui sécurisent les parcours. Beaucoup ne connaissent pas cet aspect de la fédération qui permet de marcher en toute tranquillité », poursuit Anne-Marie Buron.

Le club vendômois désire également renouveler son agrément « Club Santé » avec un troisième animateur à former, sans pour autant, comme le précisait la présidente, faire de l’ombre aux coachs professionnels. « Se remettre au sport en marchant seul peut être démotivant, mais le pratiquer avec un groupe convivial peut motiver davantage.» Dans le cadre des découvertes, Kéravie désire également accueillir un animateur professionnel pour le Nordic Yoga, un mélange de marche et d’arrêts pour pratiquer des postures de yoga, et développer la marche avec un tout nouveau système Monarc, un bâton en forme d’arc qui permet une propulsion plus importante.