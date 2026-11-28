« Le maître mot c’est l’écoute » insiste Christiane Roullet, Vendômoise et bénévole depuis presque 20 ans à JALMALV 41 rencontrée avec Céline Ries, jeune formée depuis l’année dernière à l’accompagnement. Que ce soit en milieu hospitalier ou en maison de retraite, l’association signe avec les établissements une convention. « Nous ne sommes pas des visiteurs de malades. Nous sommes exclusivement dirigés vers des personnes qui nous sont signalées par les équipes professionnelles des établissements et que même si nous sommes bénévoles, nous sommes reconnus par le milieu de la santé » poursuit Christiane Roullet. Car l’accompagnement et les soins palliatifs doivent offrir à la personne en fin de vie et à ses proches la possibilité de vivre la fin de sa vie sans avoir ni à en hâter l’issue, ni à la prolonger par une obstination déraisonnable.

Par la formation d’un an dispensée par des professionnels, à savoir un samedi par mois et un week-end en fin de module, les bénévoles apprennent à garder la bonne distance avec la personne accompagnée. « Nous sommes à l’écoute et nous avons du temps, c’est notre grande richesse, on ne regarde pas notre montre, sans chronomètre, notre échange qui peut être également non verbal juste par notre présence peut durer 5 minutes comme une heure. Nous nous adaptons en essayant de faire plaisir à la personne qui souvent nous parle de sa vie d’avant et l’on se surprend à rire avec eux » détaille Céline Ries qui en arrivant à la formation l’année dernière voyait bien que tous avaient eu une expérience avec les soins palliatifs et le deuil.

Cette formation qui débutera en janvier va commencer par une présentation de l’association, de son champ d’action et à une sensibilisation aux soins palliatifs. « Puis il y aura une phase d’immersion avec un bénévole déjà en charge pour observer son action. A partir de ce moment-là, intervient notre engagement à la formation continue. Cette immersion nous permet de savoir, à nous candidat, si cela nous convient et si nous sommes à notre place » explique la jeune formée. Et concluant sur le profil recherché, l’empathie et le temps disponible restent des vertus indispensables à tout futur candidat.