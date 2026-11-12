Avec Perche Nature

Énergies renouvelables : installer le photovoltaïque chez soi

Mardi 17 novembre

Un projet d’énergies renouvelables en tête ou simplement envie d’en savoir plus ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange en partenariat avec l’association Énergies Vendômoises. Ce moment sera l’occasion d’aborder les solutions concrètes, notamment sur la mise en place du photovoltaïque chez soi et de répondre à toutes vos questions !

RDV à 18h, salle de l’Artésienne, Av. du Petit Thouars à Villiers-sur-Loir.

Ouvert à tous, inscription recommandée sur contact@perchenature.fr ou au 02 54 80 11 05

Chantier participatif gestion de haies

Samedi 28 novembre

Alors que la nature se met en pause, l’automne et l’hiver sont les périodes propices pour la gestion de nos haies. Rejoignez-nous pour un chantier sur le Chemin du vieux bocage, Espace Naturel Sensible typique du paysage bocager. Organisé en partenariat avec la commune, la Maison Botanique et le conseil départemental du Loir-et-Cher.

RDV à 9h, au “Parking balade Le Temple”, au Temple (41170). Tenue adaptée et outils (sécateur, gants, scie…) recommandés. Sur inscription : contact@perchenature.fr ou au 0254801105, places limitées.

Vannerie spéciale Noël !

Samedi 28 novembre

Plongez dans l’esprit de Noël avec un atelier de vannerie original et créatif ! À partir de papier recyclé, laissez-vous guider pour tresser de délicates étoiles à suspendre, parfaites pour décorer votre intérieur ou votre sapin. En partenariat avec la Régie de Quartiers de Vendôme.

RDV à 14h, 52-54 Rue de Courtiras à Vendôme. Places limitées. Sur inscription : contact@perchenature.fr ou au 02 54 80 11 05